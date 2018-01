6gängiges Gourmet-Dinner in der HLW Mistelbach

19.01.2018, 00:39 Uhr

34 Schülerinnen und Schüler der Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaftliche Berufe luden am 18. Jänner zum Kulinarium "Old School & Modern Art" in die Gastronomieräume der HLW/FW Mistelbach.

Direktorbegrüßte unter den 100 (Stamm)Gästen auch Landesrat(der Leopold Figl zitierte „bei der politischen Arbeit nicht aufs Essen vergessen“), ebenso wie Kasernenkommandant Oberstund Major, Primarmit Gattin, Stadtamtsdirektorund seine, Stadtratund, Stadträtin, Bezirkspolizeikommandant, Gemeinderatsowie die Schuldirektoren in RuheundWinzeraus Dobermannsdorf präsentierte die passenden Weine und Frizzante zu gebeiztem Lachs, Kraftsuppe mit Rohschinken-Ravioli Erbsensprossen und Kräuteröl, Polentaschnitte mit Taccos, Zwetschken-Sorbet mit Birne, Hirschrücken mit Grammelknöderl auf Petersiliengemüse und einem köstlichen Dessert aus Schokolade, Früchten und Karamell.Fachvorständin Sommelièreund ihr Team mitundernteten viel Applaus.