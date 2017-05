Bühne frei für das Viertelfestival – große Eröffnungsfeier im MAMUZ

07.05.2017, 10:58 Uhr

Rund 750 Personen bevölkerten das Mistelbacher MAMUZ, um bei der beeindruckenden Eröffnungsfeier mit Moderatorink im großen Saal des Nitsch- Museum dabei zu sein und am anschließenden „Völkerball“ (ein Projekt der Plattform Flüchtlingshilfe Mistelbach) – einem Fest mit viel Musik vom Wiener Klezmer Orchester, der beliebten Musikgruppe „Skolka“ und DJ „ANgiE“ mit Tanz und Kulinarik aus verschiedenen Kontinenten zu feiern. Immerhin leben in Mistelbach Menschen aus 57 Nationen(!).

Landeshauptfrau: „Das Weinviertel ist mittlerweile ein internationales Schaufenster für Kunst und Kultur.“ Kulturvernetzung Geschäftsführer(„die regionale Kultur it herzeigbar“) und Festivalleiter(„das Festival ist in seiner Dimension einzigartig“) stellten die Projekte vor. „Kultur ist der Platzhirsch. Ein ganzes Viertel wird zur Bühne“, freute sich Bürgermeisterbei der Eröffnung. Neben Bezirkshauptfrauund dem NÖ Leiter für Kunst und Kultur -, waren auch unzählige Vertreter des Bundes, des Landes, der Kultur und aus der Tourismusbranche anwesend.In den letzten Jahren haben Viertelfestival-Projekte immer wieder auch international Aufmerksamkeit erregt und wurden mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet.Nein, nicht wegen Kälte, sondern durch den großartigen Beitrag des „Chores con cor“. Einerseits präsentierten die Sängerinnen und Sänger die NÖ Landeshymne mit jazzigem Rhythmus und dann ganz stumm mit Gebärdensprache – was sehr berührte, andrerseits die vom Chor, mit Kindern und „Menschen aus dem Volk“ verstärkte, gesungene Europahymne „Alle Menschen werden Brüder“ erzeugte Gänsehaut und „Knödel im Hals“. Das erstmals präsentierte Video „Happy in Mistelbach“, Glockenläuten, tolle Musik und Kulinarik Indoor und Outdoor in dem stimmigen Areal des MAMUZ trugen ebenfalls zu einem unvergesslichen Fest bei. Bitte um mehr Veranstaltungen in dieser einzigartigen Location.