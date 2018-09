Jeder kann anpacken

10.09.2018, 17:17 Uhr

Mistelbach : Pellendorf |



Eine Geisterfahrerbegegnung auf der Autobahn, Naturkatastrophen, verschollene Personen, von denen jede Spur fehlt.Der „Halb-Weinviertler“ Gerald Aigner kennt das alles nur zu gut, ist er doch in seiner Freizeit zur Stelle, wenn es gilt, helfend anzupacken.Dafür ist er auch mehrmals im Jahr rund um den Globus unterwegs. Er unterstützt Hilfsorganisationen bei Versorgungsarbeiten in Katastrophen- und Krisengebieten und leistet Aufbauarbeit in Gegenden, in denen geordnete Strukturen staatlicher Hilfeleistung noch ein Fremdwort sind. Gerald ist auch Hundeführer eines dreijährigen Labrador Retrievers, der ebenfalls regelmäßig seine „Super-Spürnase“ zum Einsatz bringt, wenn es gilt, vermisste Personen zu finden.

„Die Geschichten, die das Leben manchmal so schreibt, kann sich selbst ein Drehbuchautor nicht ausdenken“, schmunzelt Aigner, der in Wien erfolgreich eine eigene Filmproduktionsfirma leitet und der erst vor wenigen Tagen erneut von einem zweiwöchigen Hilfseinsatz aus Asien zurückgekehrt ist. Doch kaum in Wien-Schwechat gelandet, befand sich der Mann, auch schon wieder auf dem Weg zum nächsten Filmset.So wird wohl auch in Zukunft keine Langeweile bei Gerald Aigner aufkommen, der dazwischen eben immer wieder gerne Kraft in der Ruhe in seinem pellendorfer Feriendomizil tankt!Auch zuhause hält Aigner stets die Augen offen. Alleine beruflich ist der Filmemacher zigtausende Kilometer jährlich auf unseren Straßen unterwegs. Da bleibt es nicht aus, öfter einmal an Unfall- oder Pannenstellen vorbeizukommen. „Wenn ich sehe, dass vor Ort noch keine Hilfskräfte zugegen sind, oder erkennbar ist, dass man etwa bei einer Reifenpanne schnell einmal jemandem unter die Arme greifen kann, ist es selbstverständlich, stehenzubleiben und zu unterstützen“.Ebenfalls einen Namen machen konnte Aigner sich als unabhängiger Luftfahrtexperte. Das von ihm mitbegründete Fachportal „Austrian Wings“ liefert regelmäßig Expertisen zu allen nur erdenklichen aviatischen Themen und zählt zu den Marktführern im deutschsprachigen, aber auch internationalen Bereich.