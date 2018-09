Jubiläumsfestmesse in Bockfließ

23.09.2018, 18:52 Uhr

Kardinal Christoph Schönborn hielt zusammen mit der Pfarrgemeinde einen Gottesdienst und feierte 850 Jahre Bockfließ.

BOCKFLIESS. Im Rahmen der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr 2018 stand auch eine Jubiläumsfestmesse auf dem Programm. Aus technischen Gründen war es nicht möglich, eine Messe am selben Tag vom Frühschoppen zu feiern. Deshalb ist es umso schöner das ein eigener Termin für die Messe gefunden wurde. So konnte Kardinal Christoph Schönborn unter anderem auch an der Amtseinführung von dem neuen Pfarrer Dechant Kazimierz Wiesyk und Kaplan Thomas Marosch teilhaben. Am Ende der Messe wurde dem Kardinal noch eine ein Geschenk überreicht. Das Geschenk war eine kleine Herde Ziegen für Afrika, die mit dem Erlös von Spenden bei der Caritas gekauft wurden. Für die musikalische Unterhaltung sorgten der Chor "Gaudete", das Bockfließer Akkordeonorchester und die Jugendblaskapelle Bockfließ. Nach der Festmesse gab es noch eine Agape bei der man auch die Möglichkeit auf ein persönliches Gespräch mit dem Kardinal hatte.