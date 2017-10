26 neue Feuerwehrfunkerinnen und -funker in Laa ausgebildet

01.10.2017, 10:53 Uhr

In Theorie und Praxis wurden den Teilnehmern erweiterte Grundlagen des Nachrichtendienstes sowie die Aufgaben des Funkers in der Einsatzleitung inklusive Kartenkunde und Lotsendienst vermittelt. Auch der Aufbau des Warn- und Alarmsystems stand auf dem Lehrplan. Die einzelnen Teile der Funk-Grundausbildung wurden wiederholt und gefestigt. Am Ende konnten die Modulteilnehmer ihr erworbenes Wissen bei der praktischen Erfolgskontrolle im Stationsbetrieb am Funkgerät unter Beweis stellen.

Im Rahmen des Modulabschlusses gratulierten Bezirksfeuerwehrkommandant Reinhard Steyrer, der Modulleiter und die Ausbilder den Teilnehmern zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung und ermunterten die Feuerwehrmitglieder, weitere Funkübungen in der eigenen Feuerwehr durchzuführen und sich auch der Herausforderung der Teilnahme beim NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen zu stellen, um das erworbene Wissen auf dem Sachgebiet Nachrichtendienst weiter zu festigen.