5. Sportwagentreffen inkl. SportscarClassic am 3. September 2017 am Hauptplatz in Mistelbach

Kommen Sie und unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag das Kinderschutzzentrum Möwe Mistelbach+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++Live-Acts von:--> The Red Flag--> Flami'n Boots--> JumpCompanybis 10.00 Uhr: Eintreffen der Teilnehmerca. 10.15 – 11.00 Uhr:--> Begrüßung durch den BürgermeisterProgrammvorstellung für den Tag--> „Großer Preis von Mistelbach“ – auf der Carrera Autorennbahn

--> Folientechnik by Fa. Ebinger--> Sportwagenausstellung von Manfred Böhm/Sportivecars--> Versteigerung der BeifahrersitzeGebote können nach Eintreffen der Teilnehmer sofort beim „möwe-Stand“abgegeben werdenca. 13.00 – 14.00 Uhr:Begrüßung von DSA Roswitha Tscherkassky-Koularas/Leiterin Kinderschutzzentrum MistelbachVersteigerung der Beifahrersitze für Ausfahrtca. 14.00 – 15.30 Uhr:Start der AusfahrtLive-Vorführung von The Red Flag, Flami'n Boots sowie der JumpCompanyca. 15.30 – 16.00 Uhr:Eintreffen der Teilnehmer am Hauptplatz MistelbachÜbergabescheck aller Spenden an die möwe mistelbachSiegerehrung vom „Großen Preis von Mistelbach“ca. 18.00 Uhr: offizielles Ende der VeranstaltungInfos und Anmeldung unter:Christian Lehner+43 676 / 538 5668e-mail: sportwagentreffen@austria-motor-veterans.at