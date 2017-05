90. Gründungsfest des ÖKB UNGERNDORF

04.05.2017, 15:23 Uhr

Am Sonntag dem 30. April 2017 feierte unser ÖKB Ortsverband im Rahmen eines Bezirkstreffens das 90ig jährige Gründungsfest!Nicht nur Vereine des Bezirksverbandes Laa an der Thaya folgten der Einladung des Obmannes Thomas Appel, sondern ganze 18 Stadt und Ortsverbände aus dem Hauptbezirk Mistelbach.Nach der abgehaltenen Feldmesse durch Pfarrer Johannes Cornaro begrüßte Appel zahlreiche Fest und Ehrengäste!Von der Gemeinde Laa waren Frau Bgm. Brigitte Ribisch, Vize-Bgm. Georg Eigner, Stadtrat Christian Nikodym und Gemeinderat Thomas Gruss anwesend.Von der Gemeinde Fallbach besuchten Herr Bgm. Josef Kerbl, Vize-Bgm. Wolfgang Riener, Gemeinderat Gerhard Ullisch und Altbürgermeister a. D. Karl Nagl die Feierlichkeiten!Auch der Kasernenchef persönlich, Herr Oberst Hans Peter Hohlweg erschien zu der Gründungsfeier sowie Herr Landtagsabgeordneter Ing. Manfred Schulz!Seitens der ÖKB waren viele Orts und Stadt Obmänner anwesend, sowie die Ehrenobmänner Maximilian Mekul, Otto Steindorfer und Kurt Sramek. Auch Bezirksobmann Johann Lehner, Bezirkskommandant Walter Kirchsteiger und Hauptbezirksobmann Vzlt. Alois Kraus folgten der Einladung unserer Ortsgruppe.Obmann Thomas Appel freute sich sichtlich sehr, dass so viele Gäste und Kameraden/innen die Reise nach Ungerndorf angetreten sind, und berichtete voller Stolz über Geschehnisse und Ereignisse aus der 90ig jährigen Chronik!Danach folgte die Festrede vom Hauptbezirksobmann Vzlt. Alois Kraus.Ebenso überbrachten die Bürgermeister(in) Ribisch und Kerbl, sowie Kasernenkommandant Hohlweg Grußbotschaften, ehe die Kranzniederlegung vor dem Kriegerdenkmal folgte!Dann wurde ein Erinnerungsband gesegnet und durch Fahnenpatin Gisela Sramek an die Vereinsfahne angebracht.Nach der Defilierung und der Landeshymne folgte ein gemütliches Frühschoppen im Gasthaus Olschnegger mit dem Musikverein Fallbach!Der Ortsverband Ungerndorf bedankt sich bei allen Fahnenpatinen, bei den Marketenderinnen sowie bei allen aktiven Kameraden für die Unterstützung! Von 34 Mitgliedern nahmen 30 Kameraden an den Feierlichkeiten teil!Danke auch an alle fleißigen Helfern die beim Aufbau und Wegräumen dabei waren sowie an das Team vom Gasthaus Olschnegger für die ausgezeichnete Bewirtung!Fortsetzung folgt ... vielleicht in 10 Jahren!!!Aktivitäten des Kameradschaftsbundes Ungerndorf:Ausrückungen und Veranstaltungen der Nachbar- u. Bezirks- und HauptbezirksverbändeDurchführung der MitgliedervollversammlungTeilnahme an Bezirks- und HauptbezirkssitzungenSchwarze Kreuz Haussammlung(alleine im ÖKB Hauptbezirk Mistelbach – das sind 33 Verbände! Wurden heuer an das schwarze Kreuz 18.918 Euro gespendet sowie an andere Projekte 7.521 Euro (wie zb. ein SOS Kinderdorf!)Gesamtspenden 26.439 Eurojährliche Blutspendenaktion im Gasthaus OlschneggerJährliche Kranzniederlegung und Heldenehrung zu AllerheiligenAlle 2 Jahre Abhaltung des ÖKB-Ball im Vereinslokal Gasthaus Olschnegger seit 1965