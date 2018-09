Alles Erdäpfel - Das Motto in Ladendorf

10.09.2018, 08:16 Uhr

Der Erdäpfel lockte in unzähligen Variationen vom Herd ins Festzelt

LADENDORF. Am vergangenen Sonntag lud die Kleinregion Leiser Berge zum dritten Mal zum gemütlichen Familienfest mit Erdäpfel-Schmankerln, Musik, einer Trachtenmodenschau, der Hüpfburg für die Kleinen, Lamas aus Grafensulz und vor allem mit vielen hervorragenden Produkten der Direktvermarkter aus der Region.Schon ab 11 Uhr konnte man beim Gemeindezentrum in Ladendorf kulinarische Köstlichkeiten mit der tollen Knolle ausprobieren.Zum Frühschoppen verkostete auch die interessierte Prominenz da und dort ein Kartoffel-Häppchen, am späteren Nachmittag durfte es schon etwas Deftiges sein.Aufgefallen ist die besonders schöne, herbstliche Dekoration, die die Mitarbeiter der Konditorei Ulbinger ins Festgelände gezaubert hatten.So ganz nebenbei präsentierte sich die Region mit Wissenswertem im und um den Naturpark Leiser Berge.