Am Weg: Auszeit für Pflegende

28.04.2017, 11:42 Uhr

Das Projekt „Am Weg“ hilft Ihnen beim Helfen.

LADENDORF. Wenn ein Mensch schwer krank wird, gerät oft auch das Leben seiner Angehörigen aus den Fugen. Nicht nur die Kranken leiden, auch Eltern, Geschwister, Partner und Kinder sind enormen Belastungen ausgesetzt. Ein Leben im Ausnahmezustand.Trotzdem ist von ihren Problemen fast nie die Rede. Sie sind die Starken im Hintergrund, die ihre eigenen Bedürfnisse immer hintan stellen. Auf Dauer kann das dazu führen, dass sie selbst den Halt verlieren.Die Einrichtung „Am Weg“ hilft Ihnen beim Helfen. Betreuungsbedürftige Menschen können bei uns zwei bis vier Urlaubswochen verbringen und werden in einem familiären Umfeld rund um die Uhr durch Personenbetreuer vollständig betreut.Pflegende Angehörige haben sich diese Entlastung verdient.Das Haus „Am Weg“ befindet sich im Weinviertel, in der Gemeinde Ladendorf, Herrnleis 24.

Das Angebot

Aktivitätengestaltung

- Beste Betreuung rund um die Uhr durch Personenbetreuer, die die Gäste begleiten. Je ein/e Personenbetreuer/in übernimmt die Betreuung von zwei Gästen. Bei voller Belegung leben maximal vier Gäste und zwei Betreuer/innen vor Ort und gestalten den gemeinsamen Alltag.- Familiäre Umgebung- Tiere als Begleiter: Im Garten gingt es einen Hühnerstall, Enten, Hasen, Hunde und Katzen. Die Gäste können mit den Tieren in Kontakt kommen, sie füttern und streicheln.- Täglich frisch gekochte Speisen: Die Speisen werden direkt im Haus gekocht, mit Kräutern und Gemüse aus dem eigenen Garten und den Eiern unserer Hühner.- Überdachter Pavillon und zwei große Terrassen: Vor und hinter dem Haus befinden sich zwei große Terrassen mit Sitzgelegenheiten und Schaukeln zum Entspannen und gemütlichen Beisammensitzen.- Erleben und Genießen der Natur: Im großzügigen Garten gibt es Gemüse-Hochbeete (Mitmachen erwünscht), groß angelegte Blumenbeete (Pflücken erlaubt) und einen Kräutergarten.- Werkstätte für schöpferische Tätigkeiten: In der Werkstätte gibt es die Möglichkeit zum Töpfern und kreativen Gestalten und Werken. Werkzeuge und Materialien stehen dort jederzeit zur Verfügung.Durch die Eigentümerin, Mihajela Dvorak, BSc., werden verschiedene Aktivitäten angeboten wie Erzählcafe, Bewegungsgruppe, Biografiearbeit, Tanzgruppe, Grillabend, Kosmetikgruppe, Bastelgruppe, Musikgruppe, Validationsgruppe.Einmal wöchentlich bietet Mihajela Dvorak, BSc. Angehörigen einen Rahmen zur Beratung in der Betreuung wie auch für die Gewährung des Kostenersatzes.Einmal wöchentlich bietet ein Psychotherapeut i.A.u.S., Manfred Dvorak, den Angehörigen die Möglichkeit von psychotherapeutischen Entlastungsgesprächen. Wir möchten den Angehörigen einen Raum bieten, Entlastung ermöglichen und sie in ihren Handlungskompetenzen stärken.www.amweg.at