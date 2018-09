Atemschutzgeräteträger in Gaweinstal ausgebildet

12.09.2018, 15:57 Uhr

28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von Modulleiter Roman Frühwirth und seinem Team zwei Abende und einen Tag lang ausgebildet.Donnerstag- und Freitagabend wurde die Theorie vermittelt. Am Samstagvormittag ging es intensiv beim Stationsbetrieb in die Praxis und in die Umsetzung der Theorie. Am Nachmittag dann konnte nach der praktischen Abschlussprüfung die weiße Fahne gehisst werden. Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schwab und das Ausbilderteam gratulierten den neuen Atemschutzgeräteträgern.