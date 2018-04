Ball der besonderen Art in Schrattenberg!

23.04.2018, 09:30 Uhr

Schrattenberg: Vergangenem Samstag hat im Gasthaus „Der Zesch“ in Schrattenberg, da wo Gemütlichkeit zu Hause ist, der heurige traditionelle Jägerball mit viel Brauchtum und Tradition stattgefunden.Der Jagdleiter der Jagdgesellschaft Schrattenberg, Hans Nemetschek, konnte sich über einen restlos vollen Ballsaal freuen und konnte neben zahlreichen Jägerinnen und Jägern aus nah und fern auch etliche Freunde und Gönner der Jagd sowie viele Ehrengäste begrüßen.

Darunter den Abgeordneten zum NÖ Landtag Ing. Manfred Schulz, den örtlichen Bürgermeister Johann Bauer und einige Gemeinderäte, den Mistelbacher Bezirksjägermeister Ing. Gottfried Klinghofer und dessen Stellvertreter Ing. Christian Oberenzer, den Bez.JM Stellvertreter von Gänserndorf Leopold Stoiber, die anwesenden Hegeringleiter Franz Zesch vom HR Bernhardsthal, Franz Schreiber vom HR Mistelbach, DipI.-Ing. Andreas Berger vom HR Poysdorf und Josef Studeny vom HR Drasenhofen, den Oberschützenmeister vom Schützenverein-Mistelbach Josef Kohzina und etliche Jagdleiter.Für eine feierliche und weidgerechte Umrahmung der Eröffnungs- und Begrüßungszeremonie sorgte in gewohnter Manier die Jagdhornbläsergruppe des Hegeringes Bernhardsthal, unter der Leitung von Werner Bayler.Die Tanzband FOCUS sorgte mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire einmal mehr für einen gemütlichen und unvergesslichen Ballabend bis in die frühen Morgenstunden.Abwechslung fanden die vielen Besucherinnen und Besucher beim Zimmergewehr-Schießen im Innenhof oder an der Bar gegenüber.Nach Mitternacht erfolgte die Verlosung zahlreicher jagdlicher Preise. Über dreißig Gäste konnten sich über Gewinne von verschiedenen Jagdeinladungen, vom Entenstrich bis hin zum Hirschabschuss, freuen. Unter den Preisen waren auch ein Kurzurlaub in Kärnten und einige hochwertige Gutscheine.Im Anschluss gab’s auch die Auswertung des Zimmergewehrschießens. Jeweils die ersten fünf Schützinnen und Schützen in der Damen- als auch Herrenwertung wurden mit Geschenkskörbe und Gutscheine prämiert.Gratulation an das Veranstaltungsteam mit Hans Nemetschek an der Spitze, zu dieser wiederum gelungen jagdlichen Veranstaltung mit viel Brauchtum und Tradition!Weidmannsheil!Am Foto: Herbert und Gabi Ullmann vom Jagdhundeprüfungsverein Mistelbach, Gerhard und Regina Geyer, Christine und Oberschützenmeister Josef Kohzina, Melanie und Bezirksjägermeisterstellvertreter Ing. Christian Oberenzer.