Bullendorfer Oldtimerfahrer unternahmen traditionell eine Muttertagsausfahrt!

14.05.2017, 23:48 Uhr

Von der Bullendorfer Kellergasse Fuchsenweg ausgehende fuhren die Traktoren und Autos über Hobersdorf, Wilfersdorf, Eibesthal und Mistelbach zum Siebenhirtner Hofstadel. Dort angekommen wurden die Oldiefans von Josef Gemeiner empfangen. Dieser berichtete ausführlich über die Entstehungsgeschichte des Stadels, über das Weinviertel und deren Kellergassen sowie über den Weinbau und die Weingewinnung.Neben dem Verkosten einiger Weinproben konnte man zudem die Kunstwerke vom Weinviertler Maler und Grafiker Gottfried Laf Wurm besichtigen, welche derzeit im Hofstadel ausgestellt sind!Die Fahrt ging weiter über Asparn/Zaya nach Schletz, vorbei an der Hubertuskapelle zum Jagdhaus der Waidkameraden in den Schletzer Wald zum Mittagessen. In der Mittagspause konnten 52 Traktoren, fünf Oldie-Autos und rund 130 mitreisende Oldtimerfans gezählt werden!Auch ein kurzer Regenguss während der Mittagspause konnte die gute Laune der vielen Oldtimerfahrer und Jäger nicht schmälern.Am frühen Nachmittag gings, bei teils starken Regen, über Asparn/Zaya und Mistelbach zurück nach Wilfersdorf zum nächsten Programmpunkt.Bei der Winzerfamilie Michaela und Josef Maier waren dankenswerterweise die Besichtigung des hochinteressanten privaten Oldtimer-Museums sowie die Kaffeepause angesagt.An der Ausfahrt nahmen neben einigen Bullendorfer/innen auch Fans aus Wilfersdorf, Hobersdorf, Rannersdorf, Prinzendorf, Angern und Mannersdorf/March, Dürnkrut, Zistersdorf, Großinzersdorf, Neusiedl/Zaya, Großkrut, Althöflein, Ginzersdorf, Poysdorf, Erdberg, Mistelbach, Asparn/Zaya, Michelstetten und Schletz teil. Die Altersspanne der Mitreisenden reichte wiederum von drei bis knapp achtzig Jahren.Weitere Ausfahrten sind laut dem Organisator Josef Kohzina geplant. Alle Termine sind auf der Homepage https://oldtimerfreunde-bullendorf.jimdo.com/ zu finden!