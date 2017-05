08.05.2017, 13:43 Uhr

Dachstuhlbrand in Guttenbrunn

Ein Anrainer bemerkte am 6. Mai gegen 17.35 Uhr, dass der Dachstuhl eines Nebengebäudes in Guttenbrunn brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Dachstuhl des Nebengebäudes bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Ottenthal und Guttenbrunn waren mit 4 Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand rasch löschen. Durch den Brand wurde der gesamte Dachstuhl des Nebengebäudes zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Brand dürfte vermutlich nach Renovierungsarbeiten ausgebrochen sein.

