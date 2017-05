Dachverband feiert 50er Jubiläum

02.05.2017, 19:21 Uhr

Zwanzig vereinigte Wasserverbände bilden den Dachverband Marchfeld-Weinviertel - sie sind die einzigen in NÖ.

MISTELBACH. Knapp 200 Ehren- und Festgäste strömten in die Waldstraße 38 in Mistelbach, um auf dem Betriebsgelände das 50-jährige Bestandsjubiläum zu feiern. LH-Stv. Stephan Pernkopf unterstrich in seiner Festansprache die Wichtigkeit der Schutzwasserwirtschaft, deren Aufgabe darin liegt, sowohl den Menschen als auch die Natur zu schützen.Ökonomie und ÖkologieUm den Spagat zwischen den spezifischen Lebensräumen zu schaffen, bedarf es einer professionellen Pflege der Gewässer und Uferrandstreifen. Trotz des Zusammenschlusses zu einem "Dachverband" haben die einzelnen Verbände ihre Eigenständigkeit behalten. Das ist deshalb wichtig weil die Verbände durchaus unterschiedliche Anforderungen und Bedarfe aufweisen. Durch den Zusammenschluss werden die Verbände einerseits durch Fachpersonal als auch die Bereitstellung von Mähgeräten und anderen Fahrzeugen unterstützt."Die größte Herausforderung ist und bleibt der Hochwasserschutz", betonte Pernkopf. "Dazu werden entsprechende Investitionen vom Land NÖ getätigt". Angesprochen wurde auch das sensible Thema der Biber-Problematik. Die stark ansteigende Population der pelzigen Nager soll durch die neue Biber-Verordnung auf eine verträgliche Populationsgröße stabilisiert und regional gelenkt werden.Für die musikalische Umrahmung sorgten die "Kett Brass Brunner", für die Kulinarik die Landw. Fachschule Mistelbach.

Obmann: LA Manfred Schulz, Stellvertreter: Bgm. Alfred Ertl, Josef Stella, Sekretär: Franz Mathias. Insgesamt betreuen 17 Mitarbeiter in der Verwaltung, als Bagger- und Traktorfahrer sowie als Flusswärter 20 Wasserverbände mit 86 Gemeinden. Das Einzugsgebiet umfasst 2.577 km² und 1.387 km Gerinnelänge.