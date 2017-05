„DAS GLASHAUS“ – EINE SKULPTURALE INTERVENTION IN MISTELBACH

05.05.2017, 15:08 Uhr

Im Rahmen des „Viertelfestivals Niederösterreich – Weinviertel 2017“ wird die vom Künstler Matthias Mollner entworfene skulpturale Intervention „DAS GLASHAUS“ am Samstag, dem 13. Mai, vor dem Stadtsaal Mistelbach eröffnet. In diesem multimedialen Kunstprojekt verdichten sich Gegenwartsmetamorphosen in einem transparenten Haus, quasi einer begehbaren Skulptur. In der anschließenden 24-stündigen Eröffnungsperformance machen der Künstler Matthias Mollner und seine Partnerin Negin Rezaie das Haus zum Ort intensiver, unmittelbarer Erfahrungen. Die Besucher sind dabei aufgefordert, sich aktiv am Projekt zu beteiligen. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Die „GLASHAUS-Skulptur“ kann noch bis Sonntag, dem 6. August, vor dem Stadtsaal Mistelbach besichtigt werden.Nähere Informationen:Viertelfestival NiederösterreichWiedenstraße 22130 MistelbachTel.: 02572/34234-0E-Mail: viertelfestival@kulturvernetzung.atInternet: www.viertelfestival-noe.at oder www.mollner.blogspot.com