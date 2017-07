Das Weinviertel-Labyrinth 7hirten bietet viele Veranstaltungen

23.07.2017, 14:11 Uhr

Zur offiziellen Eröffnung am 22. Juli mit einem Spätschoppen der Ortsmusik Siebenhirten kam auch Bürgermeister, Gemeinderäte und Landtagsabgeordneter, der zu dem Projekt gratulierte: „Ich bewundere euch, welch großartiges Ambiente ihr hier auf die Beine gestellt habt.“Obmann: „Das ganze Dorf hat mitgeholfen. Die Feuerwehr, Musik, Vereine, Künstler, Bauern, Firmen, Gastronomie, viele Ortsbewohner und meine ganze Familie. Ich möcht mich bei allen bedanken.“Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, für Kinder gibt es einen riesigen Sandhaufen und eine Strohburg. Abends mit Grillmöglichkeit am romantischen Lagerfeuer, sowie diverse Veranstaltungen garantieren für vergnügliche Stunden mit der ganzen Familie.

In nur 300 Meter Entfernung von der Schnellbahnstation in Siebenhirten wurde auf einem großen Maisfeld ein Labyrinth und ein Irrgarten ausgehackt. Besucher können sich dann nicht nur auf die Suche nach dem richtigen Weg machen, sondern haben auch die Aufgabe, im Irrgarten versteckte Stationen mit Rätselfragen zu finden, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen zu können.Das heurige Thema ist dem Hauptsponsor Therme Laa gewidmet. Wasser – daraus entsteht Leben – „die Blume des Lebens“. Kunsttischler Christian Heider aus Siebenhirten hat diese Blume als Symbol für den Lebensweg des Menschen entworfen. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass die Blume nur aus der Luft betrachtet, zu erkennen ist.In den insgesamt sieben Wochen, in denen das Weinviertel-Labyrinth geöffnet hat, dürfen sich Besucher auf Live-Musik bzw. zahlreiche Auftritte von Künstlern freuen. Die geplanten Veranstaltungen spannen einen weiten Bogen von traditioneller Blasmusik über irische Volksmusik bis hin zu amerikanischem Jazz und Line-Dance. Am 25.8. gibt es einen Liveauftritt von Jimmy Schlager & Martin Neid. Abgerundet wird das musikalische Programm noch durch ansprechende Tanzmusik sowie dem Augen- und Ohrenschmaus der Fiata-Musi in traditioneller Weinviertler Köllamaun-Bekleidung. Im August, zur Zeit der meisten Sternschnuppen, können unter fachkundiger Anleitung mit Teleskopen die Sterne beobachtet werden. Weiters steht eine Vollmondwanderung, Meditationen und ein Bosselturnier auf dem ProgrammSamstag, 22. Juli bis Sonntag, 3. SeptemberFreitag: ab 17.00 UhrSamstag und Sonntag: ab 14.00 UhrGegen telefonische Voranmeldung wird das Maislabyrinth auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten für eine Gruppe ab mindestens zehn Personen geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten kann das Labyrinth auch in Eigenregie erwandert werden.Weinviertel-LabyrinthObmann Konrad LadnerTel.: 0650/9090767Veranstalter Team Weinviertel-Labyrinth E-Mail: office@weinviertel-labyrinth.atInternet: www.weinviertel-labyrinth.at oder www.facebook.com/WeinviertelLabyrinth