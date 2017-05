Die Weinviertler Produktvielfalt zu Gast in Wien

05.05.2017, 14:45 Uhr

Herumschlendern, Köstlichkeiten probieren und einkaufen, sitzen und beobachten - all das ist in der Markterei Markthalle in Wien möglich. Die Markterei befindet sich in den Räumen der Alten Post im 1. Wiener Gemeindebezirk und ist Vertriebsort für lokale & regionale Produzenten. Ein Treffpunkt und ein Marktplatz für Gäste und Besucher mitten in Wien.„Mit dem Besuch des KOST.baren Weinviertels in der Markterei bieten wir mit Unterstützung der ERSTE Bank Weinviertel den Weinviertler Produkten und Produzenten eine gemeinsame Bühne. Wir freuen uns sehr, dass die Produzenten mit dem KOST.baren Weinviertel ein Stück Weinviertler Produktvielfalt in Wien vorstellen. Vorbeischauen, durchkosten und Neues kennenlernen – das klingt doch verlockend. Vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall!“ lädt Kurt Jantschitsch, Obmann der LEADER Region Weinviertel Ost zum Besuch in der Markterei ein.Die Bandbreite des KOST.baren Weinviertels zeigt sich in Form von über 1.180 Produkten von mehr als 115 Betrieben, die in der Online-Produktdatenbank auf www.kostbares-weinviertel.at abrufbar sind.Eine Auswahl der Produzenten stellt am 13. Mai in der Markterei ihre Produkte und ihre Geschichten vor. Mit dabei sind:– Biohof Schmidt | Getreideprodukte, Teigwaren und Öle– Geier-Weinviertler Brotkultur| Brot- und Backwaren | www.geier.at– Gwandtlhof | Ziegenspezialitäten | www.gwandtlhof.at– Marillenhof Hackl |Marillenprodukte & Marillengarteneier | www.hackls-marille.at– Original Weindaube | Handgefertigte Weinflaschenständer | www.original-weindaube.at– Weingut Kohl Martin | Qualitätsweine & Walnussöl | www.kohl-weingut.at– Zwiebelmanufaktur Eigner | Zwiebelprodukte | www.zwiebelmanufaktur.at