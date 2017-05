Ehrung der bezirksbesten Lehrlinge

09.05.2017, 11:23 Uhr

Neben den ausgezeichneten Lehrlingen sowie deren Lehrberechtigten und Angehörigen konnten auch zahlreiche Ehrengäste wie zB Bürgermeister Markus Koller, Landesinnungsmeister Friedrich Manschein, Fachgruppenobmannstellvertreter und Experte für Lehrlingsausbildungsagenden Gernot Wiesinger, Lehrlingswart Christian Lochmann, die Berufsschuldirektoren Ulrike Schleicher und Franz Pleil, AK-Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer, Geschäftsstellenleiterin des AMS Mistelbach Marianne Bauer, Wifi-Leiter Erich Stratjel sowie die Bezirksstellenausschussmitglieder Bgm. Karin Gepperth und Christian Schrefel begrüßt werden.

“Zu den schönsten Dingen im Leben gehört es, wenn man sich selbst verwirklichen kann. Die Lehrabschlussprüfung macht fit für das Berufsleben und ist nicht selten der Start für eine Karriere in der Selbständigkeit”, so Gernot Wiesinger.“Bei all den Diskussionen über Bildungspolitik gibt es eine Ausbildungsform um die wir weltweit beneidet werden: Unser duales Ausbildungssystem. Dies zeigt sich nicht zuletzt immer wieder bei den Berufswelt- und –europameisterschaften, wo Österreich beim Medaillenspiegel dank der hervorragenden Leistungen unserer jungen Teilnehmer immer wieder im Spitzenfeld landet”, bekräftigte Bezirksstellenobmann Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl die Bedeutung der Lehrausbildung und gratulierte den ausgezeichneten Jugendlichen zu ihrer Berufswahl.Geehrt wurden bei dieser Lehrlingsehrung jene Jugendliche, die die Lehrabschlussprüfung im Vorjahr mit Auszeichnung bestanden haben bzw. bei einem Lehrlingswettbewerb erfolgreich waren.Die geehrten Lehrlinge des Jahres 2016:Manuel Bös, Julia Diem, Michaela Edelmann, Mario Eismann, Philip Fleck, Carmen Gröger, Thomas Habitzl, Christoph Hirmer, Manuel Kalser, Thomas Kießling, Simone Paltram, Florian Röhsler, Sarah Schönhofer, Florian Schuckert, Bianca Silhacek, Claudia Simhofer und Maximilian Zelger.Sie wurden in folgenden Lehrbetrieben ausgebildet:Roland Georg Krammer (Gastwirtschaft Neunläuf), Harrer KG, Billa Aktiengesellschaft, Dipl.-Ing. (FH) DI Adalbert Svec, Reinhard Novak, LIBRO Handelsgesellschaft mbH, Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H., Ing. Robert Gloss, Amt der NÖ Landesregierung, Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., XXXLutz KG, R.u.G. Rieder GmbH, Küchen & Wohnstudio Andreas Kutzer GmbH, Christoph Hauer, Hofer Kommanditgesellschaft, Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft und SCHÜLLER BAU GMBH.