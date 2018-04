Feuerwehrausbildungswochenende in Mistelbach

22.04.2018, 17:52 Uhr

Mistelbach : Stadtsaal Mistelbach | MISTELBACH (20., 21.04.2018) – Am 20. und 21. April fand wieder ein intensives Feuerwehrausbildungswochenende für zahlreiche Feuerwehrmitglieder in Mistelbach statt.Neben dem zweitägigen Ausbildungsmodul „Grundlagen Führung“ und der dazugehörigen Abschlussprüfung wurden auch junge Feuerwehrfrauen und –männer bei ihrem ersten Ausbildungsmodul „Basisausbildung“ die Grundlagen der Tätigkeiten als Feuerwehrmitglied vermittelt. Unter der Leitung von Bezirksausbildungsleiter und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Markus Schuster und Modulleiter Rudolf Essl waren rund 20 Feuerwehrwehrausbilder im Einsatz, um die teilnehmenden Feuerwehrmitglieder auf den neuesten Wissenstand zu bringen.

Neben dem theoretischen Teil der Ausbildung wird großer Wert auf das praktische Arbeiten im Ausbildungsbetrieb gelegt. Im bewährten Stationsbetrieb wurden die Einsatzfelder technischer Einsatz nach Verkehrsunfall, die Menschensuche im Innenangriff unter Einsatz von Atemschutzgeräten, das Retten von Personen aus Höhen und Tiefen und die richtigen Erstmaßnahmen beim Schadstoffeinsatz bzw. das Arbeiten mit Leitern, das Arbeiten der Löschgruppe und der Einsatz von Mittel- und Schwerschau erarbeitet.Der Modulabschluss wurde in Form eines Lehrgesprächs durchgeführt. Bei diesem Lehrgespräch werden von den Modulteilnehmern Situationen aus den verschiedensten Einsätzen analysiert und das richtige Vorgehen beim Einsatz Schritt für Schritt durchgegangen.Der Direktor der Raiffeisenbank im Weinviertel Mag. Markus Wirrer übergab bei der Gelegenheit dem Bezirksfeuerwehrkommando einen Sponsoring-Beitrag von 300 Euro, der in die Anschaffung von Übungsfeuerlöschern investiert wurde. „Weil uns als regionale Bank die Region am Herzen liegt, fördern wir die Region und die Menschen die hier aktiv sind. In den letzten Jahren wurden Feuerwehren mit einem Jahresbetrag von rund 8.000 Euro unterstützt!“, sicherte Markus Wirrer weitere Unterstützung der Feuerwehren zu.