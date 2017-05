10.05.2017, 15:00 Uhr

Mehr als 40 Aussteller sind diesmal gekommen, um ihre Flöhe zu verkaufen.Neben riesiger Auswahl an Flohmarktware kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.Neben leckerem Rindsgulasch und Aufstrichbroten durfte natürlich auch die Mehlspeise zum Kaffee nicht fehlen.Den Reinerlös wird der ÖKB in das Vereinshaus in der Brunnengasse investieren.