Florianifeier mit Fahrzeugsegnung in Gerasdorf

30.04.2018, 06:06 Uhr

Zahlreiche Ehrengäste waren zum Festakt erschienen. Darunter unter anderem Karl Wilfing, Präsident des Niederösterreichischen Landtages, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Karoline Edtstadler, Staatssekräterin im Bundesministerium für Inneres und Lukas Mandl, Abgeordneter im Europäischen Parlament. Der Feuerwehrkommandant bedankte sich bei diesen, sowie bei allen anderen Gästen für deren Erscheinen.„Sehr geehrte Festgäste, danke dass ihr so zahlreich und prominent gekommen seid“, mit diesen Worten bedankte sich auch Bürgermeister Alexander Vojta bei den erschienenen Gästen. Einen Dank sprach er auch Claudia Kiesling aus, die die Patenschaft für das neue Fahrzeug übernahm und an das Land Niederösterreich, dass die Fahrzeugkosten von 455.000 Euro mit einem Betrag von 73.000 Euro unterstützte. Karl Wilfing betonte wie großartig die Zusammenarbeit bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr funktioniert und dass es diese auch in der Zukunft brauchen wird, denn "wir brauchen Menschen, die für andere da sind".Der Festakt wurde im Anschluss an die Grußworte der Ehrengäste mit der Ehrung ausgewählter Feuerwehrmitglieder und der Überstellung einiger Jungfeuerwehrmänner in den Aktivstand abgeschlossen.Die Freiwillige Feuerwehr Gerasdorf bot den zahlreichen Gästen nachfolgend ein abwechslungsreiches Programm. So wurde nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, sondern auch eine Luftburg für die Kinder bereitgestellt, ein Bierkistenklettern veranstaltet und Fahrten mit den Feuerwehrautos angeboten.