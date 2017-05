Freibad Kreuzstetten hat Badesaison eröffnet

11.05.2017, 22:26 Uhr

Der Sommer kann kommen: Neuübernahme im Freibad Kreuzstetten durch ein Kärnter-Waldviertler Turbo Duo

KREUZSTETTEN (gdi). Seit 10. Mai ist es soweit. Nach der Winterpause wurde das kleine, aber feine Freibad in Niederkreuzstetten wieder eröffnet. Mit Saisonstart übernahm auch ein neuer Pächter die Kantine und das Bad. Johann Gamerith und seine Frau Ursula führen das “Gasthaus zur Eisenbahn” in Hautzendorf, und übernehmen nun zusätzlich das Freibad Kreuzstetten. "Wir haben einige Umbauarbeiten vorgenommen, vor allem die Gastroküche ist brandneu, eine befestigte Terasse wurde angelegt und auch sonst einiges erneuert. Einem genussvollem Badebetrieb steht nichts mehr entgegen, vor allem wenn das Wetter auf sommerlich umstellt," so Johann Gamerith.

"Für die Übernahme des Bades haben mein Mann und ich auch die Rettungsschwimmer Prüfung abgelegt," erklärt Ursula Gamerith. Die gebürtige Kärtnerin ist somit für alle Eventualitäten gerüstet. Tochter Bianca Helfer unterstützt in den schulfreien Monaten den Betrieb in der Kantine. Die Volksschullehrerin serviert auf Anfrage gerne zu den Gerichten des Buffets ein paar Grammatikregeln dazu. Am Eröffungstag des Bades gesellten sich zu den vielen Gästen auch der Bürgermeister Markus Koller aus Hautzendorf und Gemeinderat Roland Kreiter aus Kreuzstetten und wünschten einen guten Start in die Badesaison.