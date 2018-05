Freiwillige Feuerwehr Grafensulz: Seit 120 Jahren im Einsatz!

06.05.2018, 18:36 Uhr

Den Festakt zu 120 Jahre FF Grafensulz eröffnete Kommandant Alois Frühwirth mit einer sehr persönlichen Festansprache, die zahlreiche Anekdoten – von dem erhöhten Brandaufkommen im Rahmen der Elektrifizierung in den 1930er Jahren und der mit Pferden gezogenen Feuerwehrspritze bis hin zur familiären Führungsmannschaft der Frühwirths, die seit 1956 ununterbrochen im Feuerwehrkommando mitgestaltete. Bedauerlicherweise gab es 1987 mit der Explosion des Feuerwehrhauses auch einen herben Schicksalsschlag für die Feuerwehr Grafensulz, bei der 3 Familien ihre Männer genommen wurden. Der Zusammenhalt und der unermüdliche gemeinsam Einsatz machte die Wiederauferstehung der Feuerwehr möglich, der Alois Frühwirth seit 1991 als Kommandant vorsteht. Die Festansprache nutzte er auch, um vielen Feuerwehrmitgliedern, Partnerinnen und Grafensulzerinnen und Grafensulzern zu danken sowie seinen Rückzug „auf Raten“ anzukündigen.Die anschließenden Festredner – Unterabschnittskommandant Alexander Schmidt, Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter Markus Schuster, Bürgermeister Thomas Ludwig und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz – schlossen sich den Dankesworten an und richteten diese auch an das Kommando der Pürstendorfer Feuerwehr, deren Mitglieder und Angehörige für die unermüdliche Arbeit und Unterstützung. Manfred Schulz bekräftigte dabei einmal mehr das klare Bekenntnis des Landes NÖ zum freiwilligen Feuerwehrsystem und der weiteren Unterstützung jeder einzelnen Dorffeuerwehr.Im Rahmen des Festaktes wurden - mit teils bewegenden Worten und Reaktionen – folgende Grafensulzer Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet:Kommandant Alois Frühwirth wurde das Verdienstzeichen 3. Klasse des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes verliehen, Kommandant-Stellvertreter Gerhard Meißl und Verwalter Roman Frühwirth wurden mit der Verdienstmedaille 3. Klasse des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Für 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen wurden Hermann Schulz und Josef Angrosch vom Land Niederösterreich ausgezeichnet.Mit einer Kranzniederlegung und dem Gedenken an verstorbene Grafensulzer Feuerwehrleute sowie der NÖ Landeshymne wurde der Festakt abgeschlossen. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Ladendorf.