Frostschutzmaßnahme - „Rauchzeichen“ am Ebersdorfer Ladenberg

22.04.2017, 05:44 Uhr

Der Österreichische Weinbauverband rät in einer „Frostwarnung“ als Frostschutzmaßnahmen auf Räuchern, Luftverwirbelung oder Paraffinkerzen zu setzen. In klaren Nächten könne mit Räuchermaßnahmen ein gewisser Schutz gegen Frostschäden erzielt werden. Wichtig dabei: Windrichtungen beachten, vorab die zuständigen Stellen (örtliche Feuerwehr, Gemeinde, Bezirksverwaltungsbehörde, Polizei, Straßenverwaltung) informieren.

Rauchzeichen waren daher im Weinviertel vielerorts zu sehen und zu riechen, so auch am Ladenberg in Ebersdorf an der Zaya. Die Winzer machten sich gemeinschaftlich ans Werk und räucherten während der Nachtstunden bis in die Morgenstunden, als die Temperaturen wieder in Richtung Plusgrade wanderten. Ob die Aktion erfolgreich war, wird sich letztendlich in den nächsten Tagen zeigen. Geschadet haben die Rauchzeichen den Weinreben jedenfalls nicht