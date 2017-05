Grenzüberschreitender RAD-Wandertag am 7. Mai in Ottenthal

03.05.2017, 15:29 Uhr

Radschaukeln im Weinviertler Dreiländereck

Am Sonntag, den 7. Mai ab 13.30 Uhr ist es wieder soweit, die Kleinregion Weinviertler Dreiländereck lädt zum Radwandertag in die Veranstaltergemeinde Ottenthal. Unter dem Motto „Zwei Räder – zwei Länder – eine Leidenschaft“ wird am ersten Maisonntag eifrig in die Pedale getreten.Den Radbegeisterten stehen zwei Streckenvarianten zur Verfügung:Die „Hallo Nachbar-Route“ (ca. 28 km) führt zum Galgenberg Wildendürnbach, wo auch eine Stempel- und Labstation eingerichtet ist. Über einen gut ausgebauten Radweg Richtung Mikulov gelangt man beim Übergang zum Rastplatz „Grenzschaukel“, und zurück zum Ausgangspunkt ins Gemeindezentrum Ottenthal.Für die Familienstrecke „Schaukel-Tour“ (ca. 11 km) wurde leicht zu befahrendes Gelände abseits öffentlicher Verkehrsflächen gewählt. Bei der sogenannten „Grenzschaukel“ einer Riesenschaukel von Künstler Michael Kos, das in Grenznähe Ottenthal-Mikulov einen neuen Standort gefunden hat, ist eine Stempel- und Labstation für die TeilnehmerInnen beider Radtouren eingerichtet. Die Strecken sind bestens beschildert und führen durch eine idyllische Landschaft mit Blick auf die Pollauer Berge, das Schloss Mikulov/Nikolsburg und der prämierten Kelleranlage Galgenberg. Wildendürnbach. Der Tatarische Meerkohl ist Wappenträger für das Ottenthaler Gemeindewappen. Diese botanische Rarität in der Ried Zeiserlberg wird zu diesem Zeitpunkt in ihrer Blüte zu bewundern sein.Für das leibliche Wohl bei den Stationen und im Zielbereich sorgen der Dorferneuerungsverein und die Jugend Ottenthal.

Start/Ziel: Gemeindezentrum Ottenthal Nr. 92.Infostand, Radpassverkauf, Stempel.- und Labstation, Kinderprogramm, musikalische Unterhaltung mit der Dorfmusik Ottenthal.Das Gemeindezentrum (vormals Dorfwirtshaus) war auch der Hauptdrehort des Films „Der Blunzenkönig“ mit Karl Merkatz in der Hauptrolle.Startgebühr: Nenngeld für RadwandertagsteilnehmerInnen € 5,- (Kinder unter 14 J. gratis). Der Erwerb eines Radpasses berechtigt zur Teilnahme an der Verlosung wertvoller Preise wie zB ein Fahrrad, Dinner für 2 Personen, Tagesthermenkarten, Kunstobjekte, Film „Der Blunzenkönig“, Schmankerlkorb, Ottenthaler Rad-Trikots, Kinder-Dreirad und weitere Sachpreise und Gutscheine aus der Region Dreiländereck.Die Veranstalter Gemeinde Ottenthal und die Kleinregion Weinviertler Dreiländereck laden recht herzlich zum „Radschaukeln“ am Sonntag 7. Mai 2017 um 13.30 Uhr ins Gemeindezentrum Ottenthal!Weinviertler DreiländereckObm. Bgm. Christian Frank2170 Poysdorf, Brünner Straße 2802552-20444 office@wde.atwww.wde.at