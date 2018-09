Hörersdorf: Mit „HEulen“ die Natur entdecken

24.09.2018, 13:58 Uhr

Aufmerksam wurden die 14 Kinder von der kleinen Herde Zackelschafe beobachtet, wie sie unter Anleitung von Bettina Gahr und Franziska Denner Eulen aus Heu („HEulen“), entzückende Schafe aus Schafwolle und hübsche Ketten bastelten. Der Heustadl des kleinen Bauernhofs wurde zur Bastel- und Jausenstation umfunktioniert, in der kleine Kostbarkeiten aus Naturmaterialien hergestellt wurden und sich die Kinder mit Obstsäften, Gemüse und Obst stärken konnten. Zwischendurch gab es auf der Wiese Spiele – zunächst zum gegenseitigen Kennenlernen, später Aufgaben für Naturspürnasen: So schwärmten die Kinder aus, um Naturgegenstände mit zwei Farben, etwas Weiches, oder Spuren, die ein Tier hinterlassen hat, zu suchen. Das herrliche Herbstwetter wurde natürlich auch für eine kleine Wanderung genutzt: Neugierig beobachteten die Kinder Hummeln beim Pollensammeln und fingen verschiedene Insekten in den ausgeteilten Sammelröhrchen ein. Biologin Franziska Denner erzählte kurz etwas zu deren Lebensweise, bevor die Krabbeltiere wieder in die Freiheit entlassen wurden. Nebenbei wurden kleine Umhängekärtchen mit den vielen Farben des Herbstes geschmückt. Der ereignisreiche Nachmittag ging für die Kinder mit tollen Eindrücken und mit vielen selbstgebastelten Schätzen zu Ende. Die HEulen wurden von den Kindern, aber auch von den anwesenden Eltern und den beiden Organisatorinnen, sehr ins Herz geschlossen. Sie bekamen nicht nur einen Ehrenplatz auf der Heutribüne, sondern werden sicher bei einem der zukünftig stattfindenden Naturerlebnistage als Maskottchen wieder vertreten sein.