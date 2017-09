Kellergasse Galgenberg bei ORF ''9 Plätze 9 Schätze'' - das Telefonvoting hat begonnen...

27.09.2017, 20:50 Uhr

Die einzigartige Kellergasse will bei „9 Plätze, 9 Schätze“ beliebtestes Ausflugsziel werden.



Die Kellergasse Galgenberg ist eine von drei Kandidaten bei der NÖ-Vorausscheidung der beliebten ORF-Sendung "9 Plätze 9 Schätze".



Voting per Telefon oder SMS unter 09010590907 für die Kellergasse Galgenberg (50 Cent pro Anruf oder SMS)!



Die Leitungen sind von Mi. 27.9.2017, 19.00 Uhr - Mo 2.10.2017, 00.00 Uhr offen! Das Telefon-Voting ist rund um die Uhr möglich.Mittels Anruf und SMS (50 Cent pro Anruf oder SMS) geben Sie Ihrem Favoriten eine Stimme – oder auch mehrere.Anfang Oktober stehen dann die neun bundesweiten Finalisten fest.In der großen Hauptabendshow am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 werden von Armin Assinger, Barbara Karlich und neun Moderatorinnen und Moderatoren aus den Bundesländern und neun prominenten Jurorinnen und Juroren jene neun Orte präsentiert, die sich gegen die „harte Konkurrenz“ in den Länder-Vorausscheidungen durchgesetzt haben. Es wird spannend, welcher davon diesmal zum schönsten Platz Österreichs gekürt wird.Und hoffentlich wird die Kellergasse Galgenberg mit Ihrer „Votinghilfe“ einer von den 9 Finalisten sein!