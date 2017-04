Künstlerstar Karl Korab feiert 80. Geburtstag

26.04.2017, 11:55 Uhr



Internationaler Star



Landschaftsbilder

Am 26. April 1937 wurde der Maler in Falkenstein geboren. Nach seiner turbulenten Schulzeit in Laa wurde auf der Akademie der bildenden Künste in Wien aufgenommen. Schon in den ersten Jahren seines Studiums wurde das Talent mit dem Meisterschulpreis und der Füger-Medaille erkannt und ausgezeichnet.Bekannt und beeinflusst von den Phantastischen Realisten der Wiener Schule, Arik Brauer, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter oder Anton Lehmden entstanden Werke wie Eitempera in Öllasuren.Bald schon erfolgte auf der Kunstmesse in Basel der internationale Durchbruch.Thematisch beschäftigt sich Karl Korab mit Stillleben, Landschaften, maskenhaften Köpfen und Interieur. Neben Ölbildern, Graphiken und Collagen zieren echte Korabs auch eine Briefmarke, Flaschenetiketten und Buchillustrationen.