KULTUR IM PARK - KRONBERG

02.05.2017, 14:44 Uhr

»Romeo und Julia«: das größte Liebespaar aller Zeiten. Wer kennt nicht die tragische Geschichte der beiden Liebenden. Doch was wäre geschehen, wenn Julia rechtzeitig erwacht wäre und die beiden als in die Jahre gekommenes Ehepaar noch in Verona lebten? Genau diese Geschichte erzählt Kishon in seiner Satire »Es war die Lerche«. Lachen garantiert

Aufführungen am 10. Juni, 16. + 24. Juni, 1., 8. + 15. JuliBeginn jeweils 20.30 UhrDas weitere Programm von „Kultur im Park“09.Juni – JIMMY SCHLAGER & BAND14.Juni - ANDY LEE LANG goes Country15.Juni - GÖSSINGER & GRÖSSING + BAND „Weltlieder“17.Juni – KLAUS ECKEL mit dem neuen Programm „Zuerst die gute Nachricht“18.Juni - LADY SUNSHINE & MR. MOON „Kann denn Schlager Sünde sein“23.Juni – OTTO SCHENK „Sachen zum Lachen“30.Juni - A MUSICALSTORY ein hochklassiger Ausflug in die Musicalwelt07.Juli - GERY SEIDL (bereits ausverkauft)14.Juni - KORNFELD mit der „Sommernacht des Schlagers“Veranstaltungsort: Josef Kraus-Park, KronbergKarten gibt es unter www.ticketjet.com oder unter Tel. 0664/3259281Nähere Infos unter www.kulturimpark.at