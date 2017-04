Laa scheint die Sonne

28.04.2017, 09:22 Uhr

Sieger in der Photovoltaik-Liga

LAA. Laa an der Thaya konnte dieses Jahr den Meister-Teller für den Bezirksmeister bei der „NÖ Photovoltaik Liga“ in die Höhe stemmen.Bei der sechsten Auflage der PV-Liga, welche vom Land Niederösterreich und der Energie- und Umweltagentur NÖ mit Unterstützung der Netzbetreiber und der Firma Ertex-Solar veranstaltet wird, waren Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) und die Stadt Sankt Pölten die großen Gewinner.

Statement für erneuerbare Energie



Höhere Photovoltaik-Dichte im Westen

Neben dem Landesmeister und den „Sonnenmeister“ wurde auch wieder der Bezirksmeister ermittelt. Laa an der Thaya holte sich im Bezirk Mistelbach den Titel. „Am 31. Gedenktag der Katastrophe von Tschernobyl den Sieger der NÖ Photovoltaik Liga 2017 zu küren ist ein starkes Statement für erneuerbare Energien. 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien ist eine Leistung auf die wir zu Recht stolz sein können. Danke an alle Gemeinden, Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die mit ihren Photovoltaik-Anlagen, einen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels geleistet haben!“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.Neben dem Landesmeister wurden auch die Bezirksmeister der „Photovoltaik-Liga 2017“ mit einem kleinen Meisterteller geehrt. Ein Mal mehr zeigt die „Photovoltaik-Liga“ auch, dass es bei der Verteilung der Anlagen innerhalb des Landesgebietes große regionale Unterschiede gibt, wie Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ weiß: „Im Westen ist die Photovoltaik-Leistung pro Kopf wesentlich höher – so ist sie in der Hauptregion Waldviertel 2,4 Mal so hoch wie in der Hauptregion Industrieviertel. Alle Photovoltaik-Anlagen in Niederösterreich versorgen pro Jahr ungefähr 74.100 Haushalte ganzjährig mit Ökostrom.“Wie viel Sonnenstrom gerade in Niederösterreich produziert wird, zeigt der Energie-Live-Ticker auf www.energiebewegung.at.Das gesamte Ergebnis für jeden Bezirk und jede Gemeinde findet man unter: www.pv-liga.at