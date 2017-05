Landesmeisterschaft beim Schützenverein-Mistelbach!

08.05.2017, 15:21 Uhr

Dieses jagdliche Kombinationsschießen war gleichzeitig das Ausscheidungsschießen für die kommende Europameisterschaft!Die Aufgabe und Herausforderung der zahlreichen Schützinnen und Schützen aus ganz Niederösterreich sowie einiger Gäste aus Oberösterreich und dem Burgenland war das Beschießen von drei verschiedenen stillstehenden Zielscheiben in einer Entfernung von 100 Meter mit jeweils fünf Schüssen aus der jagdlichen Büchse.Es folgte das Beschießen des „Laufenden Keiler“, einer beweglichen Zielscheibe, ebenfalls mit fünf Schüssen auf eine Entfernung von 50 Metern.Weiter ging es zu den Flintenbewerben. Als erstes mussten fünfundzwanzig bewegliche Ziele (Wurfscheiben/Tontauben) am Trap-Stand und in weiterer Folge wiederum fünfundzwanzig Wurfscheiben am Compak-Sporting -Stand beschossen und nach Möglichkeit getroffen werden.

Aus dem Gesamtergebnis aller genannten Sparten wurden die Landesmeister 2017 eruiert!Auf Grund bravouröser Schießleistungen ging in der allgemeinen Wertung Phillip Hofbauer von der Jagdgilde Lassee, vor Johannes Stöger vom Schützenverein Mistelbach und Georg Zettel ebenfalls von der Jagdgilde Lassee als Sieger hervor!Die Seniorenwertung gewann Rudolf Rottner von der OMV-Schützengilde Prottes vor Josef Zablacky vom SV Marchegg und Dr. Johann Mattes von der Sportunion Schützenverein Melk.In der Mannschaftswertung konnte sich die Mannschaft Lassee mit den Schützen Thomas Schäfer, Phillip Hofbauer und Georg Zettel, vor der Mannschaft Mistelbach mit den Schützen Johannes Stöger, Martin Schneider und Georg Oberenzer sowie der Mannschaft Prottes mit Helmut Rosskopf, Rudolf Rottner und Jasmin Hasanovic durchsetzen!Ing. Hannes Wiesinger, Georg Oberenzer, Martin Schneider, Daniel Kohzina und Reinhard Krize, welche ebenfalls für den Schützenverein Mistelbach an den Start gingen, platzierten sich im sehr guten vorderen und mittleren Bereich der Rangliste!Gratulation an die Gewinner und die neunen Landesmeister!Schützenheil und Waidmannsheil!Am Foto: Das Richterteam mit Wolfgang Domini, Claudia Kisics, Martin Feilhammer und Manfred Barics, Oberschützenmeister Josef Kohzina, die Gewinner der allgemeinen Wertung, Johannes Stöger, Phillip Hofbauer, Georg Zettel sowie die Schützenmeister Georg Oberenzer und Ing. Hannes Wiesinger.