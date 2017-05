05.05.2017, 15:22 Uhr

Mann erlitt Rauchgasvergiftung in Drasenhofen

Ein 28-jähriger Mann heizte am 2. Mai einen Kaminofen im Wohnzimmer seines Wohnhauses im Gemeindegebiet von Drasenhofen ein. Gegen 13.50 Uhr alarmierte er über Notruf 144 die Einsatzkräfte und gab an, dass in seinem Haus alles verraucht sei. Als kurz darauf die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Drasenhofen eintrafen, war der Mann bereits vor dem Haus. Unmittelbar danach brach er am Gehsteig zusammen und wurde bewusstlos. Er wurde vom Notarzt versorgt und in das Landesklinikum Mistelbach verbracht. Von dort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz verlegt. Der Rauch konnte vermutlich nicht über den Rauchfang abziehen und dürfte sich im ganzen Haus verteilt haben.

