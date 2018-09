OMV rodet auf der Suche nach Gas

19.09.2018, 11:55 Uhr

18 Monate Messung

Mit Vibrationsfahrzeugen werden die Gesteinsschichten karteographiert. Die Daten sollen Auskunft über mögliche Erdgasvorkommen liefern. Für die Auslegung der Messboxen samt Geophonen, die jeweils einen Platzbedarf von einem Quadratmeter haben, müssen die Waldflächen vorübergehend für forstfremde Zwecke genutzt werden. Die arbeiten sind zwischen November 2018 und April 2020 sukzessive über das gesamte Projektgebiet geplant.

Einsichtsfrist

Betroffenen Gemeinden

Vom 12. September bis 7. November liegen die Unterlagen zu diesem Projekt beim Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie den betroffenen Gemeinden auf. Einwände können per Email an ABT-33@bmnt.gv.at oder schriftlich an die Marxergasse 2, 1030 Wien geschickt werden.Aderklaa, Auersthal, Bad Pirawarth, Bisamberg, Bockfließ, Deutsch-Wagram, Ebenthal, Enzersfeld im Weinviertel, Gaweinstal, Gerasdorf, Großebersdorf, Großengersdorf, Groß-Schweinbarth, Hagenbrunn, Harmannsdorf-Rückersdorf, Hochleithen, Hohenruppersdorf, Klosterneugurg, Königsstetten, Korneuburg, Kreuttal, Kreuzstetten, Ladendorf, Langenzersdorf, Leobendorf, Matzen-Raggendorf, Mauerbach, Mistelbach, Pillichsdorf, Prottes, Schönkirchen-Reyersdorf, Spannberg, Spillern, St. Andrä-Wördern, Stetten, Stockerau, Strasshof, Sulz im Weinviertel, Ulrichskirchen-Schleinbach, Wien, Wolkersdorf und Zeiselmaier-Wolfpassing