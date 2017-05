Pflanzentauschmärkte haben Saison

04.05.2017, 15:44 Uhr

Wuchert es bei Ihnen im Garten? Bitte weiterschenken, der Mai ist der ideale Pflanzmonat.

Es gibt nicht viele Dinge, die sich vermehren, wenn man sie teilt. Für die meisten Pflanzen gilt dies aber, und die aktuellen Pflanzentauschmärkte sind Ort der Begegnung, des Fachsimpelns und viele Pflänzchen finden dort neue Besitzer. "Für jemand, der seinen Garten neu anlegt, sind solche Tauschmärkte besonders zu empfehlen," verraten Hobby Gärnter. "Was in dem einen Beet zu sehr wuchert, kann einen anderen, noch kahlen Garten rasch begrünen."Alle Arten von Sonnenhut, Chrysantheme, Phlox oder Fetthenne lassen sich jetzt bestens teilen und somit vermehren. Andere Pflanzen sorgen selbst für ihre Vermehrung durch Ausläufer, wie die Erbeere, Minze, Thymian oder Bambus. Wo diese Ausläufer unerwünscht sind, können sie ausgegraben und weiterverschenkt werden. Übrigens muss nicht immer ein Tauschmarkt aufgesucht werden, fragen Sie direkt bei Gartenbesitzern nach Ausläufern oder Samen. Die meisten Pflanzenfreunde freuen sich über Interesse an ihrem Garten und stellen bereitwillig Wissen und Pflänzchen zur Verfügung. Wer gärtnert, kommt auch immer leicht mit anderen Gartenfreunden in Kontakt.Suchen Sie Pflanzentauschmärkte ?