Reaktion auf Staatzer Maibaum-Coup: JVP hielt Nachtwache am Hauptplatz

08.05.2017, 09:44 Uhr

Um dem Schicksal der vergangenen Jahre und der Schmach eines durchtrennten Maibaums zu entgehen, wurde heuer erstmals ein Pavillion für Jugendliche eingerichtet sowie ein schlagkräftiges Team auf die Beine gestellt. Dieses war nicht nur durchaus erfolgreich, dreimal soll die berühmtberüchtigte Staatzer Jugend, verantwortlich für zahlreiche durchschnittene Maibäume, rund um den Hauptplatz gesehen worden sein. Besuch bekamen die Jungschwarzen auch von den Politpersönlichkeiten Inge Kiss und Bürgermeister Alfred Pohl.

Diese standen den Jugendlichen in der kalten Nacht bei ihrer Aufgabe zur Seite und beteiligten sich auch an den Aktivitäten dieser. So fanden sie im Bürgermeister einen motivierten Mitspieler im in Studentenkreisen verbreiteten Spiel „Flunkyball“. Auch dem alten Brauch des Maistrichziehens wurde Genüge getan und die üblichen Traditionen eines 1. Mais wurden mit vollem Eifer ausgelebt. Am nächsten Tag stand auch heuer noch der Maibaum in voller Pracht – Mission erfolgreich.