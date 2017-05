Ritterfest zur Burg Laa

05.05.2017, 13:50 Uhr

20. und 21. Mai 2017

Öffnungszeiten:Sa.: 11:00 bis 21:00 UhrSo.: 10:00 bis 19:00 Uhr20.und 21. Mai veranstalten wir ein großes Ritterfest rund um die Burg Laa Wir bieten an beiden Tagen ganztägiges Programm mit Künstlern, Gauklern und mittelalterlicher Livemusik, verschiedene Gaumenfreuden aus der mittelalterlichen Küche – diverse Pfannengerichte, gebackene Mäuse, Steckerlfisch und vieles mehr. An den Tavernen wird selbstgebrauter Met, Fruchtsäfte sowie Wein und Bier ausgeschänkt. Das Mokkazelt reißt auch an. Verschiedene Händler bieten Ihre mittelalterlichen Waren feil.Zweimal täglich bieten wir einen spannenden Ritterschaukampf – für unsere kleinsten Besucher gibt es einen Jungritterpacour sowie Jungritterschlag.Zum Abschluss gibt es eine spektakuläre Feuershow, welche man auf keinen Fall verpassen darf!Jetzt schon den Termin im Kalender vormerken. GANZTÄGIG PROGRAMMEINTRITT BIS 15 JAHRE FREI

Eintritt: Erwachsene: € 9,50, Personen mit Handicap: € 7,50Kinder bis 15 Jahre: Freier EintrittAnfahrt: Burgplatz 1, 2136 Laa an der ThayaFORUM ANTIQUUM - Mittelalterevent +43 699 11 94 77 39 oder +420 777 23 00 88Email: info@mittelalterevent.com