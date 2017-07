18.07.2017, 13:41 Uhr

Auszeichnung für „NappyCheck“ der HTL Mistelbach

In Mistelbach fiel der Startschuss für den „RIZ GENIUS Jugendpreis on tour“: Ab sofort ist das RIZ auch während des Jahres auf der Suche nach spannenden und innovativen Ideen von niederösterreichischen Jugendlichen. Und so wurde das Diplomarbeitsprojekt „NappyCheck“ aus der HTL Mistelbach mit 600 Euro ausgezeichnet.Einem innovativen Diplomarbeitsprojektteam der HTL Mistelbach wurde der Scheck von RIZ Geschäftsführerin Petra Patzelt überreicht. „Es ist immer wieder faszinierend, welche innovativen Ideen von niederösterreichischen Jugendlichen hervorgebracht werden. Geniale Ideen, die oft sogar in einer Unternehmensgründung weitergeführt werden, bei der das RIZ den Gründerinnen und Gründern mit seinen Beratungen und Kontakten als Partner zur Seite steht“, so Patzelt.

Das Projektteam bestehend aus Lukas Achter, Max Tobias Gebert und Lukas Faworka hat mit „NappyCheck“ eine nicht markengebundene Überhose mit Sensor zur Erfassung der Feuchtigkeit in Windeln und Verständigung über den „Füllstand“ mittels einer App entwickelt. Die Idee entstand im Gespräch mit einer Sonderschullehrerin. Das System ist sowohl für Babys und Kleinkinder als auch in der Behinderten- und Altenpflege einsetzbar. Windeln sollen nicht mehr „auf Verdacht“ gewechselt werden, sondern nur, wenn es notwendig ist. Das schont zusätzlich zum Zeitaufwand auch Ressourcen. Lukas Achter: „Wir planen eine Patentanmeldung unseres Systems sowie die Weiterentwicklung unserer Geschäftsidee.“HTL-Direktor Alfred Pohl, der das Projekt selbst betreut hat, ist stolz auf „seine Maturanten“: „Die HTL Mistelbach bringt jedes Jahr eine Vielzahl toller Projekte hervor. Ich drücke dem Team von „NappyCheck“ die Daumen, dass die Patentanmeldung klappt und kann mir vorstellen, dass das Produkt es bis in den Handel schafft.“