Rotes Kreuz Mistelbach: Neuer Geschäftsführer steht fest

11.05.2017, 15:59 Uhr

Der 50-jährige Miller ist Vater zweier Kinder und lebt in Zwingendorf. Geboren in Illinois, USA, blickt der erfahrene Finanzer auf eine berufliche Laufbahn in internationalen Konzernen als Leiter Finanz und Rechnungswesen zurück und bringt so umfangreiche Erfahrung in seine neue Position ein. „Ich freue mich, dass wir einen Bewerber mit so einem internationalen Hintergrund für das Rote Kreuz Mistelbach gewinnen konnten“, sagt Hickl. „In den Bewerbungsgesprächen hat Herr Miller uns aber nicht nur mit seinem fachlichen Know-how sondern auch mit seiner sympathischen und offenen Art sowie seiner Hands-on-Mentalität überzeugt.“Der bisherige Geschäftsführer Werner Nassek wird mit 01.12.2017 seine Pension antreten. Ab Anfang Juli werden beide gemeinsam an der Übergabe der Aufgaben arbeiten. „Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit unserem neuen Geschäftsführer. Werner Nassek wünsche ich aus ganzem Herzen alles erdenklich Gute für seinen Ruhestand und bedanke mich für seinen Einsatz für die Bezirksstelle Mistelbach und das Rote Kreuz.“