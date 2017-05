Schalldämpfer-Schießen beim Schützenverein-Mistelbach!

03.05.2017, 17:56 Uhr

Um eigene Erfahrungen sammeln zu können, hat das Jagdportal für NÖ, die Firma Kettner/Filiale Zistersdorf, der Generalimporteur der Marken Blaser und Mauser Ing. Robert Idl aus Lienz sowie der Schützenverein-Mistelbach zur Informationsveranstaltung und zum Schalldämpfer-Testschießen geladen!Jägerinnen und Jäger konnten hier Erfahrungen im Schwingungsverhalten der Waffen, in der Änderung der Treffpunktlage, des tatsächlichen Schussknalls und einiges mehr gewinnen!

Unter den fast einhundert Teilnehmern wurden am Ende des Tages vier wertvolle Sachpreise verlost!Für den Oberschützenmeister Josef Kohzina ist das mögliche künftige Schalldämpferschießen am Areal des Schützenvereines Mistelbach ein großes Thema, da so eine etwaige Lärmbelästigung der Anrainer vermieden werden könnte!Bei dieser äußerst interessanten Veranstaltung waren unter anderem Jäger und Berufsjäger aus dem westlichen und südlichen Teilen unseres Bundeslandes als auch aus Wien anwesend!Waidmannsheil/Schützenheil!Am Foto: Oberschützenmeister Josef Kohzina, Büchsenmachermeister Robert Frohner, Dr. Gerhard Amler vom Jagdportal NÖ, Conny Frank Geschäftsführerin von Kettner Zistersdorf, Ing. Robert Idl.