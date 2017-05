Seniorenausflug der Gemeinde Altlichtenwarth

10.05.2017, 15:11 Uhr

Nach einer wunderschönen Fahrt mit der Himmelstreppe, der Mariazellerbahn durch das Pielachtal wurde die Basilika in Mariazell besichtigt.Die in der Basilika befindliche Schatzkammer fand große Bewunderung.Nach dem Mittagessen beim Kirchenwirt konnten alle nach Herzenslust einkaufen und flanieren.Die Fahrt auf die Bürgeralpe war der krönende Abschluss der Besichtigungen, am Rückweg nach Altlichtenwarth gab es dann noch eine kurze Rast in St. Pölten.