Skolka: neues Album erscheint im November

05.10.2017, 13:06 Uhr

13 neue Songs wurden im unverwechselbaren Stil der Weinviertler Band, einer Mischung aus SKa & pOLKA (SKOLKA), Reggae, Balkanklängen und auch böhmisch-mährischer Blasmusik, in hervorragender Qualität aufgenommen.Schon das erste Album von Skolka war sehr „Daunzboa“. Mit ihrem zweiten, brand- neuen Album „DAMMAWOS“ beweisen die sympathischen Musiker der Weinviertler Band, dass es noch eine Steigerungsstufe gibt! Damit erfüllen sie einmal mehr ihren Anspruch, tanzbare und mitreißende Musik zu komponieren und energiegeladen auf CD einzuspielen.Skolkas Markenzeichen sind ihre genreübergreifenden Komposi onen. Da sind Ska und Reggae auf der einen Seite und tradi onelle Polkarhythmen auf der anderen, Einschläge von Balkanklängen und Phrasierungen aus der böhmisch-mährischen Blasmusik.Das Release-Konzert von „Dammawos“ wird am 27.10. in Laa/Thaya im Musikheim stattfinden, Support: SchmähStad, Tickets: www.oeticket.com , 01/96096.