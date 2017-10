Sturmfest mit Winzerlauf und „der langen Nacht der Museen“ in Poysdorf

05.10.2017, 13:18 Uhr

Herbst heißt in Poysdorf Wein, der zu dieser Jahreszeit seine stürmischen Zeiten durchlebt. Besonders deutlich zeigt sich das beim Sturmfest am 7. und 8. Oktober 2017 in der Poysdorfer Kellergstetten.Die Eröffnung macht Samstag um 14 Uhr neben dem 34. Poysdorfer Winzerlauf, der in verschiedenen Altersklassen – Knirpsenlauf, Schülerlauf, Nordic Walking und Hobbylauf, Winzerlauf (10 km) – ab 14 Uhr durchgeführt wird, das kreative Kinderprogramm rund um Betty Bernstein, die allen Kindern zeigt was man aus Kürbissen machen kannEin musikalischer Rahmen darf natürlich nicht fehlen. Am Samstag unterhalten Sie ab 17 Uhr die Musiker des Musikverein Rüstorf und am Abend ändern die Musiker der Gruppe „Fish & Chips“ ab 20 Uhr den Rhythmus. Am Sonntag legt sich ab 14 Uhr die „g´mischte Partie“ in der Kellergstetten ins Zeug.

Die am Samstag stattfindende „Langen Nacht der Museen“ von 18 Uhr bis 1 Uhr Früh gibt Ihnen die Möglichkeit das Oldtimermuseum in Poysdorf und das Museum Ketzelsdorfer Milchkammer zu besichtigen. Zwischen den Museen wird ein Shuttledienst eingerichtet.Über all dem präsentieren sich Wein und Sturm, dafür sorgen unsere Winzer und Heurigenwirte. Natürlich bleiben auch Gaumenfreuden dem Fest nicht fern. Genießen Sie das vielfältige kulinarische Angebot, wann immer Sie Hunger verspüren.Nähere Informationen zum Programm erhalten Sie in der Gästeinformation im Vino Versum Poysdorf oder auf www.poysdorf.gv.at.