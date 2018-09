Teambuildingsprozess auf alten Spuren

10.09.2018, 08:24 Uhr

NMS Asparn und Mamuz starten erneut eine Kooperation

. Zwei Tage lang hatten die Schüler der NMS Asparn die Möglichkeit, ihre Teamfähigkeit im Freigelände des Schlosses Asparn zu trainieren. Das neue Konzept dazu lässt den Kindern die Freiheit, aus Grundelementen wie Stöcken, Luftballons, Schnüren, Schere, Klebstoff usw. Werkzeuge zu konstruieren, mit denen gestellte Aufgaben zu bewältigen sind. Zuletzt wird überprüft, ob und wie gut eine Aufgabe alleine oder in der Gruppe zu lösen ist. Dann wird mit wissenschaftlichen Ergebnissen verglichen. "So bekommen die Teilnehmer ein gutes Gespür, was es bringt, als Gruppe zu agieren" erklärt Direktor Keintzel von der NMS Asparn. Geschäftsführer Peter Fritz von MAMUZ ergänzt: "Ohne Teamwork wäre der Mensch ausgestorben. So eignet sich die Auseinandersetzung mit der Urgeschichte ganz besonders, um Teambuilding erlebbar zu machen. MAMUZ nimmt damit in ganz besonderer Weise seinen Bildungsauftrag wahr ."