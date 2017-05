Über 1100 Weine werden verkostet

10.05.2017, 13:09 Uhr

Die Kostjury hat ihre Arbeit begonnen.

Der Kostleiter Theo Kaufmann und seine Verkoster – alle samt staatlich geprüfte Koster – verkosten und bewerten in den nächsten Tagen alle eingereichten Weine. Sechs lange Tage dauert es, alle Weine genau unter die sensorische Lupe zu nehmen. Die bereits vorliegenden Verkostungsergebnisse bestätigen die hohe Meinung über den Weinjahrgang 2016.Es ist viel Arbeit bis die Medaillen vergeben sind, die Bacchuspokale – die besten Weine der Poysdorfer Weinparade – und die Championbetriebe – die Betriebe mit der höchsten Durchschnittsbewertung – fest stehen. Die Ergebnisse werden bei der Eröffnung der Poysdorfer Weinparade am Pfingstsamstag, den 3. Juni um 10 Uhr, wo Landesrat Karl Wilfing und die Österreichischen Weinhoheiten die Ehrungen an die Winzer überreichen werden, bekannt gegeben. Karten zur Eröffnung kann man unter weinparade@lk-noe.at beziehen.

Am Nachmittag stehen ab 13 Uhr alle Weine zur Verkostung bereit. Die Verkostung der Weine lässt sich gut mit dem Besuch des Vinoversums kombinieren, da die Weinparade unmittelbar neben dem Ausstellungsgelände stattfindet.