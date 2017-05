Viertelswettkämpfe der Polytechnischen Schulen

03.05.2017, 20:16 Uhr

Fachbereich Elektro:Im Fachbereich Elektro mussten die Schüler eine Wechselschaltung mit Steckdosen und Verlängerungskabel errichten, Schaltpläne zeichnen und Beispiele der Fachmathematik zu den Themen Ohm´sches Gesetz und elektrische Leistung und Arbeit lösen.

1. Platz: Hannes Preyer, PTS Mistelbach (startberechtigt)2. Platz: Dominic Stadler, PTS Gänserndorf (startberechtigt)3. Platz: Michelle Neller, PTS Mistelbach (nicht startberechtigt)4. Platz: Marvin Brandfellner, PTS Tulln (startberechtigt)Fachbereich Holz:Die Bewerber des Fachbereiches Holz fertigten ein Bücherregal aus massivem Fichtenholz. Dafür berechneten sie die Schwalbenanzahl mit Schwalben- und Zinkenstück, schnitten offene Zinkenverbindungen, rundeten das vorgefertigte Boden- und Seitenstück ab und verleimten alle Teile sorgfältig.1. Platz: Björn Wiesbauer, PTS Tulln (startberechtigt)2. Platz: Simon Bauer, PTS Mistelbach (startberechtigt)3. Platz: Hussein Haydari, PTS Mistelbach (nicht startberechtigt)4. Platz: Michael Schubert, PTS Tulln (nicht startberechtigt)5. Platz: Lukas Scharinger, PTS Laa an der Thaya (startberechtigt)Fachbereich Metall:Im Bereich Metall entgrateten die Schüler einen Rohling, rissen den Schnitt an und sägten. Die späteren Bohrungen wurden ebenfalls angerissen, gekörnt, entgratet und gesenkt. Außerdem mussten die Schrägen und Rundungen laut Plan gefeilt und ein Gewinde geschnitten werden.1. Platz: Ramazan Colak, PTS Zistersdorf (startberechtigt)2. Platz: Manuel Bernhart, PTS Wolkersdorf (startberechtigt)3. Plätze: Jeremias Mayer, PTS Mistelbach (startberechtigt) und Hüdaverdi Colak, PTS Zistersdorf (nicht startberechtigt)Zu den dabei entstandenen Ergebnissen erhielten die Schüler durch die Bank großes Lob von allen anwesenden Fest- und Ehrengästen: „Die jährlichen Viertelswettbewerbe sind eine Wertschätzung für die Arbeit, die die Schüler hier vollbringen und eine optimale Gelegenheit, Talente vor den Vorhand zu holen“, betonte die Direktorin der Schule Gabriele Helmer. Von einer „Chance, im Bildungsbereich ein wenig experimentieren zu dürfen und zu sondieren, in welcher Berufssparte man am besten aufgehoben ist“, sprach Friedrich Mannschein, der die Ergebnisse im Fachbereich Elektro beurteilte. Und Bildungsmanagerin Bürgermeisterin Brigitte Ribisch lobte vor allem das Durchhaltevermögen der Schüler: „Damit habt ihr bewiesen, dass ihr Kompetenzen mitbringt und bereit seid, mit zu tun. Und wenn der Wille, die Freude an der Arbeit und die Leistung vorhanden sind, dann könnt ihr im späteren Beruf auch Fuß fassen. Denn Facharbeiter sind mehr gefragt denn je und für den Fortbestand der Wirtschaft in unserer Region und ganz Österreich von enormer Bedeutung“, gab die Bildungsmanagerin den Schülern mit auf den Weg.Mit dabei bei der Siegerehrung waren Wirtschaftsstadtrat Erich Stubenvoll in Vertretung von Bürgermeister Alfred Pohl, der Obmann der Polytechnischen Schulgemeinde Gemeinderat Reinhard Grohmann, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka sowie die Fachjury bestehend aus Friedrich Mannschein, Martin Ranftler und Gernot Wiesinger.