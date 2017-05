Wiedersehen mit den Ehrwürdigen Schwestern

11.05.2017, 13:19 Uhr

Das Festprogramm beginnt um 10 Uhr mit der Festmesse in der Kirche Bernhardsthal (gestaltet von den Schwestern)Anschl. gemeinsamer Spaziergang zum Teich, der Marienkapelle und zur Linde, dem Abschiedsgeschenk der Schwestern.Das Festmahl, von music4you zubereitet, genießen die Schwestern gemeinsam mit Ehrengästen im Pfarrheim.Ab 13 Uhr sind ALLE zu Kaffee, Kuchen und Plaudern in den Pfarrheimgarten geladen.Weiter geht´s nach Katzelsdorf, wo nach der Kirchenführung um 15 Uhr der Rosenkranz im Rosenkranzpark gebetet und um 15 Uhr 30 die Maiandacht in der Kirche in Katzelsdorf.Anschließend lädt Dekanatsobmann der KMB Georg Hofmeister die Erwürdigen Schwestern in seinen Keller. Alle freuen sich sehr auf´s Wiedersehen.