Wolkersdorf profitiert vom Klimaschutz-Lehrgang

09.05.2017, 14:42 Uhr

Nun hat auch Gottfried Flandorfer (Leiter des AK Klimabündnis Wolkersdorf) den praxisnahen Lehrgangs positiv absolviert. Bürgermeisterin Anna Steindl freut sich, dass der engagierte Fachmann die neu erworbenen Impulse und Kenntnisse zum Wohle von Wolkersdorf umsetzen wird.

Für Juni sind auch bereits wieder zwei interessante Workshops vorgesehen: im Wolkersdorfer PlauderCafé (temporäre Begegnungszone im Rahmen des Weinviertelfestivals) wird am 14. 6. der Kurzfilm „Wake up, Freak Out! Es ist später als du denkst“ und am 23. 6. der Dokumentarfilm „Global Shopping Village – Endstation Kaufrausch“ gezeigt – inklusive Rahmenprogramm, Diskussionen und Mitmachstationen rund ums Thema Klimawandel und Einkaufsverhalten.14.6.2017 – Wake up, Freak Out23.6.2017 – Global Shopping VillagePlauderCafé Wolkersdorf2120 Wolkersdorf, Hauptstraße 19Infos unter www.wolkersdorf.at