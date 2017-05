Zwingendorf - Joslowitz: Heimattreffen der Joslowitzer 2017

01.05.2017, 10:43 Uhr

- bei ihrer Gedenkstätte auf dem Zwingendorfer Schatzberg, auf ihrem Heimatfriedhof in Jaroslavice/Joslowitz zu Kranzniederlegungen sowie in der Joslowitzer Pfarrkirche St. Ägidius zu einer Maiandacht.Das Programm schaut in diesem Jahr wie folgt aus: 14 Uhr Kranzniederlegung bei der Gedenkstätte der Joslowitzer auf dem Zwingendorfer Schatzberg - - 15 Uhr Totengedenken und Kranzniederlegung beim Denkmal für die Opfer des 1. Weltkrieges auf dem Friedhof in Jaroslavice/Joslowitz, musikalisch umrahmt von Mitgliedern der Musikkapelle Wien/Leopoldau - - 17 Uhr Maiandacht in der Joslowitzer Pfarrkirche St. Ägidius, musikalisch gestaltet vom Finanzchor Wien. (adhai)