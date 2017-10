Zwingendorf - Kindergartenkinder vor der "Langen Nacht der Museen" im Dorfmuseum

07.10.2017, 00:15 Uhr

Mit großer Begeisterung erkundeten sie die im Museum eingerichtete Zieselhöhle und lauschten mit Interesse - in den Schulbänken, in denen schon ihre Großeltern gesessen sind - den Ausführungen des Museumsleiters.Liebevoll umsorgt von ihren beiden engagierten Betreuerinnen, wird der Tag den Kleinen sicher in guter Erinnerung bleiben. (adhai)