Gerasdorf ist Laufstadt am 29.9.

06.09.2018, 16:35 Uhr

Sport für alle

Vorjahrsrekord

Neu: Knirpsenlauf

Der Stadtlauf ist eine Laufveranstaltung für jedermann, egal welchen Leistungsniveaus oder Alters. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde der Streckenverlauf aller Bewerbe leicht adaptiert, wodurch der Hobbylauf genau 5 Kilometer und der Stadtlauf 10 Kilometer lang ist. Ein besonderer Schwerpunkt wird mit diesem Jahr auf den Nachwuchs gelegt. So wird in Gerasdorf das Finale des neu geschaffenen NÖ Nachwuchscups stattfinden. Der Organisator Christoph Vetchy: „Wir haben heuer eine Vielzahl an Sponsoren für diesen Event gewinnen können, allen voran das G3 Shopping Resort Gerasdorf als Hauptsponsor.“Nach dem tollen Erfolg im Vorjahr, als sich insgesamt 700 LäuferInnen auf die Strecke begaben, haben wir auch dieses Jahr wieder am Grundkonzept festgehalten, das den Gerasdorfer Stadtlauf zur Laufveranstaltung für jedermann macht. Angefangen von Kinderläufen, über einen Nordic Walking Bewerb, Hobbylauf über 5 km und als Höhepunkt der Stadtlauf über 10 km, der auch als 4er-Staffel bestritten werden kann, ist für jede Alters- und Leistungsklasse etwas dabei. Besonders der Team-Staffel Bewerb über 4 x 2,5 km erfreut sich in Gerasdorf großer Beliebtheit. StR Michael Kramer: „1000 Läufer nach Gerasdorf zu locken ist das erklärte Ziel für die nächsten Stadtläufe.“ Den Teilnehmern wird auch dieses Jahr wieder einiges geboten. So gibt es ein Kinderprogramm, für jede/n TeilnehmerIn eine Finishermedaille und gastronomische Verpflegung durch den Fußballverein FC Kapellerfeld.Der Organisator Christoph Vetchy erklärt: „Ich bedanke mich für die Unterstützung der Gemeinde, des G3 Shopping Resort Gerasdorf und bei allen Sponsoren. Es gibt laufend Neuentwicklungen - heuer auch eine etwas veränderte Streckenführung und zum ersten Mal den Bewerb Knirpsenlauf.“ Zu guter Letzt betont Bgm. Alexander Vojta: „Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer. Gerasdorf ist Laufstadt. Gerasdorf ist Sportstadt.“